澎湖公車駕駛罷工落幕 29日復駛
澎湖車船處企業工會罷工事件，在勞動部等介入勞資協調後，峰迴路轉，工會宣佈結束罷工，澎湖公車明天恢復正常班次行駛。
澎湖車船處今天受到駕駛員罷工影響，在部分駕駛上班和遊覽車的支援下，各路共發車50班次，其中還包括8班學生專車，比平常的180餘班次少了近2/3。
澎湖車船處今天再度進行勞資協商，包括勞動部勞動關係司長王厚偉也抵澎，資方理解勞工爭取待遇福利調高的立場，勞方亦體會資方無法調薪的困難下，雙方同意在29日全面恢復上班，整個公車駕駛罷工事件告一段落，也允諾今天薪資照發，同時不會追究相關責任。
澎湖縣政府也將依人事總處規定契約工本薪最高給薪新台幣3萬3360元，106年1月1日起因應勞基法提高基本工資，契約駕駛的本薪也將同步提高到3萬3360元；澎湖車船處同意第三強制責任險，由現行的180萬元調高至300萬元，及增加財物保險20萬元，保費由勞資各分擔3成和7成。
澎湖車船處契約駕駛此次所發起的罷工，是在爭取薪資調整比照契約技工、加發年終獎金、離島加給、子女生育、教育、喪葬等補助和提高車輛第3人責任險等。
澎湖縣政府今天對於車船處企業工會所屬契約駕駛員發起罷工，造成部分鄉親行的不便，表示歉意。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。