澎湖公車駕駛罷工落幕 29日復駛

澎湖車船處企業工會罷工事件，在勞動部等介入勞資協調後，峰迴路轉，工會宣佈結束罷工，澎湖公車明天恢復正常班次行駛。

澎湖車船處今天受到駕駛員罷工影響，在部分駕駛上班和遊覽車的支援下，各路共發車50班次，其中還包括8班學生專車，比平常的180餘班次少了近2/3。

澎湖車船處今天再度進行勞資協商，包括勞動部勞動關係司長王厚偉也抵澎，資方理解勞工爭取待遇福利調高的立場，勞方亦體會資方無法調薪的困難下，雙方同意在29日全面恢復上班，整個公車駕駛罷工事件告一段落，也允諾今天薪資照發，同時不會追究相關責任。

澎湖縣政府也將依人事總處規定契約工本薪最高給薪新台幣3萬3360元，106年1月1日起因應勞基法提高基本工資，契約駕駛的本薪也將同步提高到3萬3360元；澎湖車船處同意第三強制責任險，由現行的180萬元調高至300萬元，及增加財物保險20萬元，保費由勞資各分擔3成和7成。

澎湖車船處契約駕駛此次所發起的罷工，是在爭取薪資調整比照契約技工、加發年終獎金、離島加給、子女生育、教育、喪葬等補助和提高車輛第3人責任險等。

澎湖縣政府今天對於車船處企業工會所屬契約駕駛員發起罷工，造成部分鄉親行的不便，表示歉意。1051228

(中央社)