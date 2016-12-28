愛木村觀光工廠揭幕 見證嘉市林業文化

嘉義市「愛木村觀光工廠」今天揭幕，副市長侯崇文表示，由製材廠為根基的觀光工廠，可讓民眾重新認識阿里山林業史，也是傳產轉型的典範。

市府指出，由製材廠為根基的「愛木村觀光工廠」，第一代負責人顏朝順，在嘉義市有「檜木奇人」的稱號，他從學徒熬出頭，25歲創立製材廠，開啟奇木商機。

第二代接班人顏維德有鑑於林業沒落，接手經營之後，廠內一磚一瓦，都由廠內員工共同改造，並由市府及工策會協助規劃、改善與調整方向，讓老字號的製材廠改頭換面。

今天的揭幕儀式，由侯崇文、嘉義市議會議長蕭淑麗等人剪綵。侯崇文表示，製材廠的自主性轉型，不僅承襲傳統，也展現嘉義市林業歷史文化的紋理，極富價值及歷史意義。

侯崇文指出，位於阿里山腳下的嘉義市，日據時代是阿里山木材集散地，木業興盛，因而有「林業之都」的美譽，至今仍遺留珍貴的歷史場域、工業遺跡、建築地景及人文聚落。

他說，很高興有年輕一代能再投入嘉義市的檜木文化，讓嘉義市的觀光發展，再度注入新血，打造新的亮點，讓民眾能重新認識阿里山美麗的林業歷史。1051228

(中央社)