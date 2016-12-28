吳敦義：勿打散黃復興 應增黨代表名額

我要評比

前副總統吳敦義今天發表公開信表示，黃復興黨部忠黨愛國之心無庸贅述，將黃復興打散併入地方黨部，其利弊仍宜審慎衡量；不要打散黃復興，應增加黃復興黨代表名額。

國民黨21日中常會通過黨主席選舉時程、黃復興黨代表併選案，引發黨內質疑不符合民主程序，國民黨中常會下午通過折衷方案，黨主席等選舉時程不變，黃復興黨代表併選案自下下屆開始實施。

吳敦義下午在中常會前發表致中常委公開信表示，黃復興黨部多為先進同志，他們忠黨愛國之心無庸贅述，黃復興更能始終維持組織機制，成為國民黨動員力最強的黨部。

因此，他說，將黃復興打散併入地方黨部，其利弊仍宜審慎衡量，可能還造成部分黃復興同志擔憂「會不會形同解散？」

吳敦義表示，昨天曾與一些黃復興黨部同志交換意見，他們對併入地方黨部，尚有疑慮，但他們也對應選出黨代表的名額認為未盡公平，這都應該加以考量。

他建議中常委做出兩全其美的睿智決定：不要打散黃復興，以維持國民黨這個精銳組織，但確宜增加黃復興應選出黨代表名額。

此外，吳敦義說，一些偏遠鄉區由於黨員人數較少，恐無法產生黨代表，可否在選舉辦法中增列偏遠鄉區保障名額或列席代表，以維持國民黨在黨工大幅裁減之後，仍有黨代表在偏鄉地區服務或反映偏鄉角落的人民心聲。1051228

(中央社)