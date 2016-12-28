迎新年 南投清境體育場辦晚會
為慶祝元旦，南投縣政府將在清境農場以及南投縣立體育場，同時舉辦跨年活動，電音派對在清境，體育場則有跨年晚會。
南投縣政府今天舉辦記者會介紹即將到來的跨年活動，南投縣長林明溱親自出席介紹跨活動內容，邀請縣民一起來參與跨年。
林明溱指出，跨年晚會不全是年輕朋友的專利，今年縣府安排了2場晚會，讓不同年齡層參與，除了在清境農場有台灣最高點的星空電音迎雪祭，縣立體育場也將舉辦演唱會。
在體育場登場的「2017南投閃耀新年心」跨年晚會，31日晚上7時登場，晚會分為上半場，上半場走民歌風，安排民歌歌手涂佩岑、邰肇玫、李明德、潘越雲等人到場演出，讓民歌世代的觀眾，在民歌懷舊聲中，迎接新年。
下半場則是邀來年輕人喜愛的偶像歌手，包括粉紅坦克符瓊音、余荃斌、是元介、潘裕文、王詩安、張智成都將到場表演。
至於在清境登場的電音派對，則在遊客休閒廣場舉行，羅百吉等多名歌手搭配電音趴，也有星座專家將跨年時解說2017年的星座運勢。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。