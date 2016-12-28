迎新年 南投清境體育場辦晚會

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為慶祝元旦，南投縣政府將在清境農場以及南投縣立體育場，同時舉辦跨年活動，電音派對在清境，體育場則有跨年晚會。

南投縣政府今天舉辦記者會介紹即將到來的跨年活動，南投縣長林明溱親自出席介紹跨活動內容，邀請縣民一起來參與跨年。

林明溱指出，跨年晚會不全是年輕朋友的專利，今年縣府安排了2場晚會，讓不同年齡層參與，除了在清境農場有台灣最高點的星空電音迎雪祭，縣立體育場也將舉辦演唱會。

在體育場登場的「2017南投閃耀新年心」跨年晚會，31日晚上7時登場，晚會分為上半場，上半場走民歌風，安排民歌歌手涂佩岑、邰肇玫、李明德、潘越雲等人到場演出，讓民歌世代的觀眾，在民歌懷舊聲中，迎接新年。

下半場則是邀來年輕人喜愛的偶像歌手，包括粉紅坦克符瓊音、余荃斌、是元介、潘裕文、王詩安、張智成都將到場表演。

至於在清境登場的電音派對，則在遊客休閒廣場舉行，羅百吉等多名歌手搭配電音趴，也有星座專家將跨年時解說2017年的星座運勢。1051228

(中央社)