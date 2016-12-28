菜鳥女警好人緣 線報助逮通緝犯

台南市新化警分局女警葉姿旻，因為外型、個性就像鄰家女孩般親切，頗得轄區長輩人緣，平日靠閒話家常掌握鄰里大小事，昨天指揮交通時認出1名毒品通緝犯，通報警網順利逮人。

22歲的葉姿旻兩年前到新化警分局新化派出所任職，擔任最基層的警勤區警員。因有著一副可愛娃娃臉，個性有如鄰家小女孩親切，讓鄰里長輩樂於親近、傾吐，勤區內有任何治安事故，都會毫不隱瞞對葉姿旻據實以告。

警方指出，葉姿旻昨天在新化區仁愛、民族街口執行交通崗勤務時，發現一名毒品治安顧慮人口林姓男子；想起幾天前與林男住處附近的民眾聊天時，才有人說起林男仍有吸毒惡習，且因案遭法院通緝，只敢趁某些時段跑回家向家人拿錢。

葉姿旻見機不可失，立即以無線電通報派出所備勤同仁，一舉將林男逮捕歸案。

警方指出，葉姿旻平日勤於在社區耕耘，執行家戶訪查勤務時，民眾都會像家屬般接待。這次大膽假設正確判斷，順利查獲通緝犯，也深獲社區居民認同。1051228

(中央社)