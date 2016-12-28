違反競爭法 南韓公平會重罰高通1兆韓元

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南韓公平交易委員會（KFTC）以違反競爭法，對手機晶片大廠高通（Qualcomm）裁罰1.03兆韓元（8.65億美元）。

南韓公平交易委員會今天表示，總部位於加州聖地牙哥的高通在專利授權及晶片銷售上，涉及不公平的商業做法，包括拒絕讓晶片製造商對手取得對晶片製造必要的專利。

公平交易委員會指出，高通被控利用在數據機晶片市場的獨占地位，迫使手機製造商依其片面設立的條款，為連串專利支付授權金，並迫使手機製造商簽署授權合約。

這是南韓公平交易委員會開出的史上最高罰金。

高通拒絕接受這項裁決，表示計畫提出上訴。（譯者：中央社蔡佳伶）1051228

(中央社)