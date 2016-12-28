川普即將就職 陸展示軍力

我要評比

中央社北京28日綜合外電報導）中國大陸遼寧號航空母艦現身太平洋，加上新式FC-31鶻鷹第5代戰機試飛，大陸在美國準總統川普宣誓就職之前1個月內，大秀軍事肌肉。

但美國華府戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出：「我們無法斷言，選在這個時間點是否意在向川普傳達某種訊息。」

他表示：「我比較認為，這是不可避免的發展，可能是計畫已久的演訓。」

北京諮詢公司中國政策（China Policy）研究主任凱利（David Kelly）表示，北京的軍力要凌駕在美國之上，為時尚早。美國有10艘現役航母，在全球各地都有海軍基地。

凱利表示，對大陸而言，遼寧號的主要作用屬「象徵性」，目的在「鼓舞內部」。

他表示，由前蘇聯打造的這艘二手航母「幾乎不具戰略價值」，但「提醒了美國，大陸能對此地區施壓」。1051228

(中央社)