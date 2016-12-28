美機艦齊發 南海協同軍演

美軍太平洋司令部發布最新消息稱，美軍近日從本土調派了B-52戰略轟炸機，與部署在關島的B-1B轟炸機一起在南海進行了訓練，一同參訓的還有7架空中加油機和神盾驅逐艦。

中新社28日報導，美國空軍3架B-52戰略轟炸機近日在澳洲附近和南海上空進行聯合訓練後，已經於12月21日返回美國本土北達科他州的基地。這3架來自美國本土的B-52於12月3日至18日被派往亞太地區執行了多項任務。其中一架B-52參與了在南海上空的訓練。

除此之外，參演的美國兵力包括兩架B-1B戰略轟炸機和4架F-15C戰機。為了支撐此次在南海上空的訓練，美國空軍還從多個基地出動了7架空中加油機。不過美軍官方並未透露加油機的具體型號和出發地點。

值得注意的是，為了配合空軍訓練，美國海軍還出動了一艘神盾驅逐艦「馬斯廷號」，該艦隸屬於第七艦隊，母港位於日本橫須賀，但近期一直在南海活動。

(旺報)