半線漫遊天空步道小旅行推紀念金幣

彰化市公所再推出彰化市小旅行，臉書上傳照片送「八卦山天空步道紀念幣」。（吳敏菁攝）

彰化市公所今天發表「八卦山天空步道紀念幣」和新版半線漫遊．天空步道小旅行 。（吳敏菁攝）

卦山夕照美得教人心醉，大佛風景區內270度大視角環狀景觀台，讓人看到夕陽浮在城市、緩緩下沉，遠方波光粼粼，彰化市公所邀請一起欣賞今年最後一抹餘暉，迎接新年新氣象，再推出彰化市小旅行，臉書上傳照片送「八卦山天空步道紀念幣」。

彰化市長邱建富表示，12月份推出「玩在彰化．五大觀光軸線～慢活輕旅行」梯梯爆滿、備受好評，明年1月至3月底止，還要推出來彰化市小旅行。昨天發表「八卦山天空步道紀念幣」及新版「半線漫遊‧天空步道小旅行」導覽地圖。

邱建富介紹，紀念幣正面為八卦山天空步道與大佛彩色圖案、背面為精雕市公所建物圖案，共金、銀兩色；導覽地圖則以彰化火車站為起點、八卦山天空步道為終點，介紹市區內沿途特色美食店家、觀光景點等資訊。

邱建富說，彰化古地名「半線」，兼具自然生態、人文景觀與古蹟建築，是洋溢古韻又兼具現代氣息的城市，除了八卦山天空步道，還有多條生態、人文步道，城市到處都是好吃的小吃、古蹟，適合散步或騎著You Bike漫遊。

106年1月1日起至3月31日止，到「彰化市公所城市暨觀光發展課」臉書點選本次活動，按「讚」及「分享」，並上傳彰化市天空步道、扇形車庫及任3處彰化市小吃或伴手禮店家合照，並留言輸入通關密語，就有機會獲得1枚精美的八卦山天空步道紀念幣，每月將隨機抽出150名，點閱率愈高將加碼贈送。

(中時)