半線漫遊天空步道小旅行推紀念金幣
卦山夕照美得教人心醉，大佛風景區內270度大視角環狀景觀台，讓人看到夕陽浮在城市、緩緩下沉，遠方波光粼粼，彰化市公所邀請一起欣賞今年最後一抹餘暉，迎接新年新氣象，再推出彰化市小旅行，臉書上傳照片送「八卦山天空步道紀念幣」。
彰化市長邱建富表示，12月份推出「玩在彰化．五大觀光軸線～慢活輕旅行」梯梯爆滿、備受好評，明年1月至3月底止，還要推出來彰化市小旅行。昨天發表「八卦山天空步道紀念幣」及新版「半線漫遊‧天空步道小旅行」導覽地圖。
邱建富介紹，紀念幣正面為八卦山天空步道與大佛彩色圖案、背面為精雕市公所建物圖案，共金、銀兩色；導覽地圖則以彰化火車站為起點、八卦山天空步道為終點，介紹市區內沿途特色美食店家、觀光景點等資訊。
邱建富說，彰化古地名「半線」，兼具自然生態、人文景觀與古蹟建築，是洋溢古韻又兼具現代氣息的城市，除了八卦山天空步道，還有多條生態、人文步道，城市到處都是好吃的小吃、古蹟，適合散步或騎著You Bike漫遊。
106年1月1日起至3月31日止，到「彰化市公所城市暨觀光發展課」臉書點選本次活動，按「讚」及「分享」，並上傳彰化市天空步道、扇形車庫及任3處彰化市小吃或伴手禮店家合照，並留言輸入通關密語，就有機會獲得1枚精美的八卦山天空步道紀念幣，每月將隨機抽出150名，點閱率愈高將加碼贈送。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。