加速都更 政院拜託立院臨時會通過專法

民主進步黨發言人王閔生今天轉述，行政院副院長林錫耀在民進黨中執會拜託立法院黨團在臨時會時通過專法，獎勵危險老舊住宅儘速重建。

行政立法政策協調會報26日中午達成共識將訂定專法，透過容積與建蔽率獎勵，及減稅誘因，加速危險老屋都市更新，最快29日送行政院會通過。

總統蔡英文26日晚間也在主持的府院黨執政決策協調會議提到，行政立法協調會報討論的「都市危險及老舊建築物重建獎助條例草案」，這是幾週前在決策協調會議上討論過的優先施政項目，請行政立法部門加快腳步，在最短時間內完成立法，以利相關政策的推動。

民進黨今天召開中執會，黨發言人王閔生會後轉述指出，行政院副院長林錫耀特別拜託立法院黨團，是不是能在臨時會的時候，針對這些危險老舊住宅，通過一個專法，獎勵儘速重建。1051228

(中央社)