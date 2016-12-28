亞協是否更名 外交部：審慎評估

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我要評比

日本交流協會明年將更名為「日本台灣交流協會」，前駐日代表許世楷建議台灣的「亞東關係協會」等機關也一併更名。外交部今天表示會審慎評估。

日本對台灣準外交代表機構公益財團法人「交流協會」（Japan Interchange Association）明年1月1日起將變更名稱為「日本台灣交流協會」（Japan-TaiwanExchange Association），外交部對此表示歡迎。

許世楷接受媒體訪問時表示，「亞東關係協會」、「台北駐日經濟文化代表處」也應趁此機會一併正名，外交不能只想維持現狀。

外交部表示，外交部對日本交流協會更名為「日本台灣交流協會」的決定表示歡迎，認為這真實反映台日雙邊密切友好關係的正向發展。

至於「亞東關係協會」是否更名，外交部表示，將秉持強化台日交流、明確反映對日工作機構的內涵，以及參酌國內民意等原則，審慎評估。1051228

(中央社)