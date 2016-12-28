柯文哲臉書登錄看直播妹 北市澄清

媒體報導，有網友發現台北市長柯文哲的臉書竟然登入收看1名網路正妹直播平台。市府副發言人劉奕霆今天說，經查並非柯文哲帳號，盼外界切勿以訛傳訛。

中天電視旗下的「必POTV」報導，有網友在PTT中貼文表示，美女不管直播什麼都很多人愛看，而他日前在觀看一名網路正妹全裸直播時竟發現連柯文哲都跟著在收看，因此馬上截圖PO上網路，這張圖片也馬上在網路掀起軒然大波。

劉奕霆表示，針對網路流傳柯文哲使用個人帳號收看網路直播節目一事，經查並非市長帳號，盼外界切勿以訛傳訛，特此聲明。1051228

(中央社)