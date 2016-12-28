臉書誤傳曼谷爆炸訊息？泰網友群情激憤
著名社群網站臉書(facebook)昨天對泰國的用戶發布了爆炸警訊，雖然後來被證實為虛驚一場，但還是引發用戶不滿，認為臉書損害了泰國的國家形象。
據外電消息，臉書有種功能叫作「平安通報站」，它會發訊息告知鄰近災害區域的用戶，並請求點擊「我平安無事」按鈕，讓至親好友立即收到通知。但是昨天這項功能卻嚴重失靈，約在27日21:00左右，不少泰國用戶陸續收到了「曼谷爆炸」訊息，但連結到消息來源，卻發現是關於2015年8月的四面佛爆炸案報導。
一頭霧水的用戶在迷茫中互相告知，才證實根本沒有所謂的「曼谷爆炸」，警訊也接著在當天22:00左右解除。雖然大家都鬆了一口氣，但不滿臉書系統的留言此起彼落，有網友罵道，此事件重創了泰國形象；也有網友質疑，可能是臉書網站的運算法出了漏洞。
臉書公司很快回應，稱昨天的確有抗議者對政府建築投擲小型爆裂物，通報就是因此被啟動，而且此事件也有被英國媒體BBC報導。
臉書公司也強調，所有的安全回報都是仰賴第三方機構證實消息來源，其後使用者才得以啟動回報。
(中時電子報)
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