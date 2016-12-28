武德宮財神廟圓醮 復刻明代武財神
北港鎮武德宮財神廟28日舉行圓醮大典，同時進行明代「座虎武財神」復刻金身入神儀式，吸引國內外信眾參與。「座虎武財神」是今年廟方由佳士得拍賣公司購得，經專家鑑定為明代文物，極具宗教歷史意義。
今天上午9點，武德宮圓醮大典揭開序幕，來自全台各地與中國廣州、越南信眾特地前來參加這場世紀醮典。眾人身著藍色漢服、頭戴墨色滾朱紅邊紗帽、腳踏龍紋高底青色長靴，在道長引領下共同豎立圓醮燈篙，昭告萬天神明將舉辦醮典。
另外，廟方在今年迎請明代「座虎武財神」後，各地信眾要求加以復刻，讓大家能夠迎請供奉，廟方與多名雕塑工藝師研究「座虎武財神」工法後，終於在圓醮前順利完成6尊復刻版「座虎武財神」金尊，並在立燈篙後由府城延陵道壇吳政憲道長主持入神科儀。
武德宮主委林安樂表示，「座虎武財神」是木雕鑲嵌硨磲、貝類的神尊，不僅正面神袍的盤龍如意圖騰雕工精細，背面以金漆繪飾祥雲海水江牙圖紋再貼上金箔，工序繁複令人嘆為觀止，具有極高宗教與藝術價值。
廟方指出，此次復刻的6尊「座虎武財神」，已由信眾登記迎請，但在財神爺指示下，另雕刻了568尊開基武財神，信眾可在明年1月3至6日舉行圓醮科儀後迎請回去供奉。
(中時)
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