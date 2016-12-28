高雄長照2.0下月上路 擴大服務對象

長照2.0明年上路，高雄市社會局長姚雨靜（中）今天帶領各科室主管展示擴大服務範圍。（呂素麗攝）

再過幾天就是2017年，長照2.0也將上路，高雄市社會局長姚雨靜說，服務對象由4類擴大到8類、服務項目由8項擴充為17項，高市長照服務全部佈建完成，設置17家日間照顧中心與33處日間托老據點，將以一區一日照，採用日照中心與日間托老服務的多元混合方式辦理。

高雄市目前居家服務人數高達7000餘人，連續6年高居全國之冠，服務人數最多，姚雨靜說，高雄設有「福利地圖」，有完整的諮詢系統，只要下載社會福利地圖APP2.0，使用手機、平板及電腦就能定位，找到最近的社會福利資源，透過科技e化服務。

另社會局規畫活化閒置空間，共有98處脫貧方面，對於年幼兒少成立「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，作為未來教育、職訓或創業用途。

姚雨靜今天介紹明年1月1日一些與民眾息息相關的政策變革，她說，低收入戶審查標準將有所調整，以前是1戶4口以內存款30萬元以內就符合低收入戶標準，導致有些人拆戶成為1人存款低於30萬元就符合標準，產生弊端；明年開始將調為與其他縣市一致，即1人以7萬5000元為標準，以一家4口人為例，存款30萬元以內才符合標準。

另明年低收入戶的國民年金保險費自付額由1463元提高為1554元，姚雨靜說，增加的91元由政府代為支付。

(中時)