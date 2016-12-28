陳金鋒打斷高球桿價更高 拍賣會5萬元得標

陳金鋒打斷的高球桿簽名後價值翻數倍，慈善拍賣會6萬元得標。(張國欽攝)

陳金鋒打斷的高球桿，買主（右）出價6萬元得標。（葉姵妤攝）

打斷的高球桿得不值錢，但「台灣巨炮」陳金鋒打斷的就不一樣，被他打斷的1支球桿，竟在慈善拍賣會拍出5萬元。

陳金鋒28日下午在職棒球員工會高球公益賽猛力揮桿，把1支1號木桿打斷，瞬間桿頭與桿身「分家」，變成1支無法打的球桿，但被「台灣巨炮」打斷竟變成更有價值。

被他打斷的這支球桿於晚上慈善拍賣會拿出義賣，起標價1萬元，結果形成1位30歲左右「鋒迷」與國泰世華代表張先生競標情況，當這位球迷喊到2萬元時，張先生一口氣直接喊出5萬元，最後順利得標，比1支全新球桿高出約5倍。

張先生表示，陳金鋒今年引退，是受國人尊重的台灣英雄，花5萬元標到他打斷的球桿，代表國泰世華對他的敬重。

(中時電子報)