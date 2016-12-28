醫療暴力零容忍 雲林檢醫警召開防制會議
雲林地檢署面對日益嚴重的醫療暴力行為，28日邀集相關單位召開「雲林地區檢、醫、警醫療暴力防制」會議，決議建立完善通報機制，並制定醫療暴力通報流程及醫療暴力防制要點，宣示「醫療暴力零容忍」。
今天會議在雲林地檢署舉辦，與會人員包括地檢署檢察長鄭銘謙、縣衛生局長吳昭軍、縣警察局長黃明昭、轄內各分局局長、設有急診室醫療單位所在的派出所主管，以及各負有急診責任的醫療機構代表。
鄭銘謙表示，鑑於以往醫療糾紛案件因專業性高且醫療鑑定曠日廢時，造成訴訟程序延宕；醫療糾紛案件的當事人，亦因司法牛步而造成雙輸局面。地檢署對醫療暴力案件將以從嚴從速方式偵辦，以維護醫事人員與醫療環境的安全，同時保障就醫病患權益。
鄭銘謙隨後並邀集雲林地方法院庭長、縣衛生局、雲林縣醫師公會、雲林律師公會、法律扶助基金會雲林分會代表，一同就醫療糾紛設置調處機制開會研討。
鄭銘謙說，為使醫療及法律專業人士於訴訟前端及早介入，加速醫療糾紛案件辦理，並提高醫療糾紛案件結果的正確性，以期維護醫療糾紛案件雙方當事人權益，會議中達成共識，由與會單位共同成立醫法論壇，定期討論醫療及司法的案例，多管齊下，務必將醫療暴力減至最低。
(中時)
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