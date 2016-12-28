遭爆竄改標籤 葡萄王：家族內部惡意抹黑

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葡萄王今天下午於證交所召開記者會，並發出相關聲明。（徐力剛攝）

據週刊報導，「葡萄王生技股份有限公司」（以下簡稱葡萄王）旗下保健食品疑有竄改標籤重新包裝出售，一早受到消息衝擊，葡萄王股價跌停207.5元至收盤。今天下午葡萄王於台灣證券交易所召開記者會說明，葡萄王董事長曾盛麟、葡眾董事長曾張月及葡眾總經理曾美菁等人列席參加。

記者會現場曾盛麟首先對公司引發社會軒然大波致歉，他表示，週刊報導竄改過期保健食品重新販售並非事實，是有心人士惡意抹黑，自2014年接班至今，希望將公司標準化、制度化，可能引發家族內部鬥爭與老臣不滿，以致陸續有人在網路發布惡意文件進行不實抹黑。

葡萄王聲明稿指出，公司非常重視國家法規、品質安全管理及消費者權益，旗下所有產品皆符合國家法規，絕無食品安全之疑慮。近期有多起不肖人士散播不實訊息，經查為家族內部人員與事實不符之惡意抹黑，對涉及公司形象與聲譽損傷部分，將採取法律途徑追究相關責任。

並再次重申葡萄王產品無逾期問題，消費者若有疑慮，亦接受產品退貨，可撥打0800-028-686服務專線。

(中時)