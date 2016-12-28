田弘茂訪金門 關切自陸引水工程進度

海峽交流基金會董事長田弘茂今天赴金門了解小三通業務，並訪視金門自大陸引水工程進度。

田弘茂說，金門自陸引水工程是海基會與大陸海峽兩岸關係協會在102年第九次會談時達成的共同意見。金門自來水廠與福建省供水公司於已於去年7月簽訂供水契約，目前海底管工程已完成50%，預計明年底完工，屆時可為金門帶來更豐沛的水資源。

海峽交流基金會傍晚發布新聞稿，公布田弘茂、行政院大陸委員會副主委邱垂正、經濟處長葉凱萍上午前往金門了解小三通業務的相關行程。

陸委會特別安排田弘茂等人訪視金門自陸引水工程進度、參訪「小三通」通關作業，並拜會金門縣長陳福海、立法委員楊鎮浯及福建省政府、金門大學等單位。

田弘茂指出，1961年時曾在金門服役，在大武山待過10個月，因此這次來到金門，有種回家的感覺。他說「小三通」是兩岸互動交流的重要管道，歲末年終之際，親自來金門向所有從事兩岸業務的同仁表達關心之意。

田弘茂表示，過去半年大陸民眾來台旅遊人數雖然有所減少，但小三通人數未受影響。目前行政院正規劃於福建省政府設置金馬聯合服務中心，辦理服務及協調工作，未來若有需海基會協助之處，一定會提供最好的服務。

另外，田弘茂此行還前往金門大學，了解陸生就學與兩岸文教交流情況。

他感嘆，金門從當年的烽火戰地到現在兩岸學生能在此共同學習，正是兩岸和平最好的具體象徵。1051228

(中央社)