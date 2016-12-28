立志改善家鄉農業 蔡幸娥錄取台大農藝系

嘉義縣永慶高中蔡幸娥（右2）錄取台大農藝系。（呂妍庭攝）

嘉義縣永慶高中蔡幸娥來自低收入戶，父親身障坐輪椅，中國籍母親幾年前工作傷到脊椎，無法正常勞動，家庭經濟全靠社會補助，雖然困苦，但蔡幸娥很努力也樂觀，因有感家鄉東石土地因地層下陷鹽化，許多老農鄰居因收成變差，收入減少，才會申請台大希望入學，幸運錄取台大農藝系，蔡幸娥自許上台大後能學習到新技術，有朝一日回嘉改善家鄉農業。

(中時)