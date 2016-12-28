公益高球賽 高志綱把球桿甩落山谷

統一獅捕手高志綱參與職棒球員工會高爾夫公益賽。（葉姵妤攝）

職棒球員工會高爾夫公益賽今天(28日)在苗栗全國花園鄉村俱樂部，一些平常不常打高球的職棒球員也共襄盛舉，出現不少笑料，統一獅捕手高志綱就在第16洞開球時把球桿甩飛入山谷，連他自己都直說：「快笑死。」

高志綱這支球桿才剛到手不久，但他在第16洞開球時，把手中的木桿一起甩出去，不巧就飛下球道旁的山谷，他笑說：「那個要吊車才撿得到了吧，但我還有帶一支木桿，沒關係。」他也提到，自己平時偶爾會去高爾夫練習場，比較少到球場打球，但在練習場時就曾有球桿脫手的經驗。

而不只高志綱，中信兄弟王勝偉今天也在第3洞時把球桿一起甩出去，但他比較幸運，球桿只是飛到前方的球道上。

(中時電子報)