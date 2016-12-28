葡萄王改標疑雲 食藥署兵分三路查廠

販售健康食品的葡萄王傳驚爆改標賣過期品？食藥署今天表示，今天兵分三路調查，確實有發現成品報廢表，但因資料久遠，目前仍在比對，若有違法會開罰。

媒體報導，葡萄王集團驚爆將過期產品回收改標及改瓶裝後再上架的醜聞，疑被改標的產品包括熱銷近20年的靈芝王、多醣靈芝王及Q10納麴E、晶識王等共6項產品總數近20萬顆，恐已遭消費者吞下肚。

衛生福利部食品藥物管理署北區管理中心科長吳明美晚間受訪表示，接獲訊息後食藥署兵分三路到葡萄王中壢廠、平鎮廠和龍潭物流中心倉儲，調閱成品報廢表，「確實有週刊上的報廢表」，但單從表格看不出有沒有改標。

吳明美說，報廢表是民國101年、102年的資料，距離現在已經有一段時間，且數量龐雜，稽查人員在現場一一比對庫存、退貨和銷貨紀錄，釐清過期品流向。

她表示，如果葡萄王真的違法賣過期品，依法可開罰新台幣6萬元到2億元。1051228

(中央社)