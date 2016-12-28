泰國政府批准6省15縣種植工業大麻
反毒不遺餘力的泰國竟然允許種植大麻？泰國政府昨天通過北部6省15縣可以種植工業大麻（俗稱火麻），但其餘地區禁止，違者依法處分。
根據每日新聞報報導，泰國內閣會議批准泰北6省的15縣境內可以種植工業大麻（Cannabis sativa Linnaeus），可供藥用及抽絲用，泰國政府將嚴格管制種植情況。
工業大麻主要是可以抽紗供紡織用，其他成分大麻二酚（cannabidiol，簡稱CBD），可以供藥用，與一般毒品大麻的花或葉子中含有的四氫大麻酚THC ( Tetrahydrocannabinol）造成迷幻效果不同，故被各國列為毒品。
泰國政府核准這些地區種植工業大麻，主要是實驗性質，供做傳統醫療使用。至於放寬毒品管制規定的提議依舊遭到反對。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。