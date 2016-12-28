泰國政府批准6省15縣種植工業大麻

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反毒不遺餘力的泰國竟然允許種植大麻？泰國政府昨天通過北部6省15縣可以種植工業大麻（俗稱火麻），但其餘地區禁止，違者依法處分。

根據每日新聞報報導，泰國內閣會議批准泰北6省的15縣境內可以種植工業大麻（Cannabis sativa Linnaeus），可供藥用及抽絲用，泰國政府將嚴格管制種植情況。

工業大麻主要是可以抽紗供紡織用，其他成分大麻二酚（cannabidiol，簡稱CBD），可以供藥用，與一般毒品大麻的花或葉子中含有的四氫大麻酚THC ( Tetrahydrocannabinol）造成迷幻效果不同，故被各國列為毒品。

泰國政府核准這些地區種植工業大麻，主要是實驗性質，供做傳統醫療使用。至於放寬毒品管制規定的提議依舊遭到反對。1051228

(中央社)