主持《第一等》12年 小馬閃電辭退「馬累了」

小馬宣布退出《台灣第一等》。（圖／中時資料照片）

小馬將交出《台灣第一等》主持棒。（圖／取自小馬 倪子鈞臉書）

主持人小馬（本名倪子鈞）先後主持外景節目《世界第一等》、《台灣第一等》12年，2010年更以《世界第一等》獲得金鐘獎行腳節目主持人獎，獲得許多觀眾喜愛，沒想到今(28日)稍早，小馬在臉書閃電宣告將交出《第一等》主持棒，他嘆：「如今馬累了，想歇了」。

去年8月和女友小米完婚的小馬，剛剛在臉書透露即將離開陪了他12個年頭的《台灣第一等》，他感謝因這個節目，讓他完成小時候當導遊的夢想，「我行遍了大半個地球，所飛行的距離，可能是更多人幾輩子都達不到的距離」。

如今，小馬透露有新的人生計劃，他累了想休息了，於是決定離開《第一等》，「這不是個終點，而是另一個起點！」而一向相當虔誠的他，不擔心未來的人生風景，因相信上帝會繼續帶領他，粉絲也獻上祝福：「加油.....休息是為了走更長遠的路！」，或問：「我應該還可以在電視上看到你吧！？」，他則回覆：「會啦」，要觀眾別太擔心。

(中時電子報)