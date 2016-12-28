馬祖擺暝文化祭 2月8日熱鬧慶元宵
台灣本島過元宵，離島馬祖則是過「擺暝」！馬祖一年一度的「擺暝」、「迎神」等民俗慶典活動，將從明年2月8日（正月12日）至2月25日（正月29日）登場，四鄉五島總動員，一連18天熱鬧慶元宵。
連江縣長劉增應表示，馬祖元宵節稱為「擺暝」，是馬祖最具民俗代表性的傳統文化，因參加的家戶會在大方桌上祭拜雞魚豬等供品酬神，每12至16碗一組，天色昏暗後點上蠟燭，持續到隔天凌晨6時結束而得名。
連江縣府今天（28日）在台北松山機場舉辦「2017馬祖擺暝文化祭」記者會，特別製作白馬尊王吉祥公仔人偶亮相，並演出白馬尊王故事及馬祖擺暝特色行動劇，吸引不少候機民眾拍照打卡。
劉增應說，馬祖傳統「擺暝」長達1個月，是馬祖的大過年，縣府近年將擺暝規畫成一系列文化活動，完整呈現馬祖的廟宇文化，每年由不同村莊主辦活動，凸顯各村擺暝特色。
明年擺暝文化祭由北竿鄉坂里村主辦，重頭戲為「坂里十三暝－馬糧文化祭」，於正月12日「上採暝」，由家家戶戶掛燈籠揭開序幕，民眾可一同點上馬祖特有的平安風燈祈福，當天晚間將邀請福州晉安區閩劇團演出「白馬王傳奇」。
正月13日上午舉辦白馬尊王祭祀大典，下午美食園遊會由馬祖在地鄉親組成的劇團演出「坂里十三暝燒馬糧」歌舞劇，讓孩子透過演戲體驗傳承在地文化。
當天傍晚大遶境後讓鄉親及遊客體驗燒馬糧儀式，並準備吃完能健康又豐收的五榖雜糧粥，最後由神明帶隊前往有喜事的人家祝福，讓遊客體驗馬祖特有的「送喜」文化。
正月14日「橋仔十四暝－神與人的鍊節」，在三合殿有求百年籤詩、發財金、求子活動，現場贈送限量版正乙玄壇公的財神吊飾，正月29日「芹壁二九暝」，可到芹壁龍角峰祈夢心願，到山上祈夢的民眾可得到限量祈夢枕。
(中時)
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