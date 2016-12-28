竹縣橫山警阻山老鼠 樹醫診百年榔榆

遭山老鼠盯上的百年榔榆原先枝葉繁茂（左），遭「去頭」、「去尾」後，全株傷痕累累。（左圖莊旻靜翻攝、右圖莊旻靜攝）

百年榔榆（紅雞油樹）原先枝葉繁茂，如今已不復見。（莊旻靜翻攝）

橫山警分局結合部落警政與緝鼠小組，再度破獲山老鼠集團。（莊旻靜攝）

樹醫李碧峰及新竹縣政府、尖石鄉公所今天前往會勘百年榔榆。（莊旻靜攝）

百年榔榆遭斷根，山老鼠集團疑似想整株運走。（莊旻靜攝）

警方在百年榔榆旁發現疑似嫌疑人燒金紙痕跡。（莊旻靜攝）

再破山老鼠案！新竹縣橫山警分局推動部落警政，結合分局內組成「緝鼠小組」，1周破3起山老鼠集團，27日更遏止以徐姓男子為首的山老鼠集團，截走進百年榔榆大樹，樹醫李碧峰今（28日）上山會勘，發現大樹還有活路，警方也將徐男一行人移送法辦。

橫山警分局近日連連接獲線報，27日有民眾發現，有可疑分子駕駛車輛往尖石鄉比麟地區前進，警方獲報到場，發現桂竹林內被開出1條路，且徐姓男子（44歲）等5人已將百年榔榆樹木「去頭」、「去尾」，企圖要用拖吊車將整株樹木連根帶走。

由於當場人贓俱獲，警方後將一行人以違反水土保持法、森林法以及竊盜等罪嫌移送法辦。今天由新竹縣政府、尖石鄉公所派人與樹醫李碧峰上山會勘，李碧峰表示，原先有人認為此為百年紅櫸木，不過他依照外型、樹身判斷應是近百年的榔榆。

李碧峰表示，榔榆俗稱紅雞油樹，全株市價恐有2百萬以上價值，這棵遭斷根的老樹仍有活路，只要盡速覆土至完全掩蓋斷裂處，趁著冬天休眠期，有機會讓這株百年榔榆繼續存活，只是無法恢復原先開枝散葉的繁茂面貌。李碧峰也說，榔榆生長速度慢，要生長到這麼大不容易，應嚴厲譴責犯嫌。李碧峰表示，榔榆質地堅硬，一般可作為農具握柄、家具等。

承辦人員也指，來自苗栗的徐嫌已是慣犯，上月才遭尖石鄉公所送辦，未料又盯上此株百年榔榆，幸好未遭搬走。員警在鄰近榔榆的馬路上也發現犯嫌燒金紙的痕跡，推估是為了讓砍伐樹木工程順利。

(中時)