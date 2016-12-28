替半癱祖母換尿布 嘉中高材生錄取台大電機系

嘉義高中學生張瑞騰透過希望入學管道，順利錄取台大電機系。（呂妍庭攝）

嘉義高中學生張瑞騰透過希望入學管道，順利錄取台大電機系。（呂妍庭攝）

嘉義高中學生張瑞騰家境並不好，小學3年級時，祖母車禍癱瘓，國2那年，母親腦溢血中風，父親不得已辭去全職工作照顧半癱老母和太太，全家靠低收補助和父親偶而打零工送貨過日子，身為長子的他，不但要分擔家務，還要替祖母更衣、換尿布，讓他很早就學獨立，培養出在有限時間內讀好書的本領，不但成績維持在全班前3名，且在校各項表現都很傑出，這次透過台大希望入學管道申請到台大電機工程系，他以「千金難買少年貧」自勉，表示上台北後除持續申請獎助學金外，也會當家教、打工來完成大學學業，未來有志朝生醫領域邁進。

得知張瑞騰順利錄取台大電機系，師長們都為他感到開心，校方還透露，一般申請只需要2封推薦函，但瑞騰卻有5封，就是因為他人緣太好，老師們爭相幫他寫推薦函，所以看到他錄取第一志願，大家都很欣慰。

(中時)