「拍鳥一族」攝影展 高雄市文化中心展出

「看見台灣的飛羽之美攝影展」30日起在高雄文化中心展出。（莊哲權翻攝）

由一群熱愛鳥類攝影的同好們組成的「拍鳥一族」社團，即將於30日在高雄市文化中心至真堂一館，共同舉辦1場「看見台灣的飛羽之美攝影展」，義賣所得扣除支出後，全數捐給南高雄家扶中心，歡迎大家一起來感受快門下的悸動。

策展人鄭文修表示，一群熱愛拍鳥的同好組成了「拍鳥一族」社團，大家在LINE上分享鳥訊，攜手上山下海，沈浸在找鳥、拍鳥的美好時光中，享受快門下的瞬間悸動，希望藉由這次的聯展，讓更多朋友看見台灣的飛羽之美，同時喚起大家重視環境與生態的保護意識。

鄭文修說，該社團成員目前已有400多人，這次共43人參展，展出86幅作品， 展期從30日起至2017年1月10日止，31日上午11時舉行開幕茶會，展出之所有作品皆義賣，所得扣除支出後，捐贈南高雄家扶中心，幫助弱勢兒童。

(中時)