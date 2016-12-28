施振榮卸任國藝會董事長 要求文化部實質獎勵企業藝文活動

歷任兩屆六年，國家文化藝術基金會董事長，也是宏碁創辦人施振榮將在年底任屆滿，不再擔任董事。(郭吉銓攝影)

歷任兩屆六年，72歲國家文化藝術基金會董事長，也是宏碁創辦人施振榮將在年底任屆滿，不再擔任董事。告別茶敘中施振榮希望文化部能夠落實鼓勵企業福委會從事藝文消費的獎勵，拿出實質的決策，甚至對每年提撥最高百分比參與藝文活動的企業給予實質獎勵，「只有這樣，每年約350億的福委會預算，才有可能釋出到藝術文化。」

施振榮語重心長表示，國藝會原來設定的母金100億，政府只給了60億，其他要國藝會自己想辦法，在他任內，透過優質股票操盤定存、再加上企業募款等方式，今年已經讓國藝會的基金淨值累積到63.6億，補助款逐年穩健增加，但釜底抽薪之計，仍是在於「如何驅動企業的文化責任」。

施振榮認為，文化部鄭麗君部長應該有所對於企業參與藝文有鼓勵措施，並在行政院文化會報上，跟勞委會協商，希望勞委會能夠要求福委會對於藝術文化活動必須要有更多的參與，「很多企業的福委會都把福利轉成現金給員工，在我看都是短視。」

施振榮分析，「薪水與福利不能混為一談，福利不能只考量顯性的利益，更要思量未來隱性的價值，藝文活動所帶來的就是隱性的加值能量。」施振榮指出福利金用得好、國家與企業自然強大。

施振榮回憶，2011年接任國藝會董事長，「完全是個意外，我的人生從來不曾規畫這個部份。」施振榮說，當初是因人生中第一個老闆邱再興與好友林懷民鼓勵，他才接下董事長職務，「我還記得董事們希望我能向企業界募集40億資金，但我立刻回絕。」施振榮表示，企業界不可能做這種投資報酬率極低的事情，「我認為要讓企業投入，必須先以短期藝文專案操作，讓企業感受到立即的成果與成就感。

「員工需要紓壓，員工需要有創意，這兩者，看表演藝術活動都可以滿足。再者，必須強化參與藝文活動有助於企業形象提升，企業才會願意投資。」對於下一任董事會的期待，施振榮說：「不在其位，不謀其政。」他說不能期待別人，但他會是永遠的台灣藝文志工。

(中時)