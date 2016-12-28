方便飲用 陸嬰兒液態配方奶漸增

大陸無需用水沖、嬰兒可直接飲用的液態配方奶漸進入市面，南方都市報報導，近日有消費者發現，從本月開始，惠氏悄然在電商平台推出了液態的兒童配方奶。而在上個月，合生元也宣佈將推出嬰幼兒配方液奶。

乳業高級分析師宋亮接受南都記者採訪時表示，其實國外早就推出了液態配方奶。目前隔代餵養的比例越來越低，液態配方奶雖然價格貴，但食用便利，將會受到年輕媽媽們的歡迎，對奶粉造成替代影響。

消費者心中的配方奶，基本是罐裝奶粉，需要加水沖兌喝。近日，惠氏卻悄無聲息地在中國大陸市場推出了液態的兒童配方奶。惠氏方面確認，這款名為惠氏S-26艾智萌進口兒童奶，適合3歲以上兒童飲用，為惠氏第一款4段液態配方兒童奶。

上月底合生元集團發佈2017年戰略規劃時，也透露將推出嬰幼兒液態配方奶。研發理念是「24小時隨時隨地開蓋即飲」、「365天常溫保質保鮮」。合生元嬰幼兒營養與護理用品事業部總經理朱定平向記者表示，配方液奶在大陸屬全新品類，但在國外市場已經比較流行，特別是歐洲，在一些商超的乳製品專櫃，三分之一的貨架是這類產品。

高級乳業分析師宋亮也向南都記者表示，國外早有該產品，而且通過線上管道進入了大陸。南都在電商平台進行了查詢，發現確實有多個進口品牌通過代購或跨境電商平台已經殺入中國市場。如雅培、美贊臣、愛他美、瑞典的森寶等。

南都記者在銷售渠道看到，目前的配方液奶定價都不低。如雅培非轉基因Sim ilac新生兒液奶，每瓶僅59ml，售價16元（人民幣，下同）左右。美贊臣Enfangrow 1段，整箱銷售，共24瓶，售價740元，算下來，每瓶（237ml）的價格30元。而據合生元介紹，該公司的嬰幼兒液奶單瓶容量200ml，整盒銷售，一盒12瓶的售價278元，即每瓶23元。嬰幼兒奶都是段數越高，價格越便宜。惠氏推出的4段的兒童配方液奶，因此價格低些，整箱銷售133.5元，單瓶（200ml）8.9元。

南都記者進行了比較。據一位10個月孩子的媽媽介紹，如果想沖200ml左右的奶，需要加6勺左右的奶粉，每天需要喝4頓。一個月下來需要3-4罐奶粉，一個月的花費為六七百元。而如果全部用液奶替代，那一個月至少得花兩三千元。

不過，液奶最大的優勢在於便利，有些產品開蓋後，可直接裝上奶嘴飲用。合生元方面就表示，該產品主要是針對夜間或者外出喂食的需求推出的。因此，液態奶雖然貴，但還是有媽媽哪怕通過代購也要買。記者在電商平台看到，惠氏產品剛推出，但有店家銷售量已超200件。

(旺報)