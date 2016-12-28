千人排字迎校慶 呼喊想要總統來
佳冬高農為迎接80周年校慶，近期緊鑼密鼓安排相關事宜，今天更動員全校師生約1200人排成「CTVS80」5大字合影，除要製成邀請卡封面邀請貴賓外，同時也向總統蔡英文喊話，盼同為屏東人的蔡總統在力推農產之際能趁機鼓勵青青學子。
佳冬高農表示，學校每逢個位數為0的校慶，就會擴大舉行，而今年的創新作為融入參與及傳承的意味，CTVS是學校的英文縮寫，千人排字不只有學生參加，開頭C就是由老師組成，而TVS由三年級生拼成，8則是二年級生、0為一年級生。
「這是第1次遇上全校做同一件事。」二年級鄭姓女童學生表示，這樣的活動很有特別，體現出校慶真的是全校師生的事，如果10年後又擴大舉辦拼字活動，她可以很驕傲的以校友身分說，她曾經參與過80年的千人拼字，真的感到與有榮焉。
校長楊榮豐表示，佳冬高農為台灣培育超過3萬名農業專門人才，農是根基事業也是民生必須產業，因此敬邀總統參加明年3月31日的80周年校慶，一起為未來投身台灣農業的青年學子加油打氣，期許培育更多農業新勢力，打造未來台灣農業新亮點。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。