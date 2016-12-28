千人排字迎校慶　呼喊想要總統來

佳冬高農為迎接80周年校慶，28日動員全校師生約1200人排成「CTVS80」5大字校名英文縮寫合影，期望邀請到總統蔡英文前來參與。（謝佳潾攝）

佳冬高農為迎接80周年校慶，近期緊鑼密鼓安排相關事宜，今天更動員全校師生約1200人排成「CTVS80」5大字合影，除要製成邀請卡封面邀請貴賓外，同時也向總統蔡英文喊話，盼同為屏東人的蔡總統在力推農產之際能趁機鼓勵青青學子。

佳冬高農表示，學校每逢個位數為0的校慶，就會擴大舉行，而今年的創新作為融入參與及傳承的意味，CTVS是學校的英文縮寫，千人排字不只有學生參加，開頭C就是由老師組成，而TVS由三年級生拼成，8則是二年級生、0為一年級生。

「這是第1次遇上全校做同一件事。」二年級鄭姓女童學生表示，這樣的活動很有特別，體現出校慶真的是全校師生的事，如果10年後又擴大舉辦拼字活動，她可以很驕傲的以校友身分說，她曾經參與過80年的千人拼字，真的感到與有榮焉。

校長楊榮豐表示，佳冬高農為台灣培育超過3萬名農業專門人才，農是根基事業也是民生必須產業，因此敬邀總統參加明年3月31日的80周年校慶，一起為未來投身台灣農業的青年學子加油打氣，期許培育更多農業新勢力，打造未來台灣農業新亮點。

(中時)