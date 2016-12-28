澎湖七美老翁危急 海巡急救援

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澎湖七美離島一名77歲邵姓老翁，傍晚疑因心跳過慢，澎湖海巡隊再頂強風大浪馳赴救援後送，在晚間近7時平安送至馬公交由消防局轉送三總澎湖分院治療。

澎湖海巡隊是在下午近5時許接獲第13巡防區轉七美衛生所指出，島上一名77歲邵姓老翁疑因心跳過慢，通報線上執勤的100噸級10061巡防艇直接馳往救援擔任後送任務。

巡防艇頂著風浪在今晚近7時許，平安將邵姓老翁與家屬一行3人護送至馬公，交由澎湖消防局轉送至三總澎湖分院作進一步治療，家屬對海巡及時救援，深表感謝。1051228

(中央社)