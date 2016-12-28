桃園市吉祥物1歲了 將推免費貼圖
桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥今天舉辦1歲慶生會，市長鄭文燦指出，明年1月10日推出「ㄚ桃園哥─過新年搭機捷」LINE免費貼圖，歡迎下載祝賀新年和傳達心意。
鄭文燦今天主持市政會議時，頒獎表揚「2016全台吉祥物PK戰」贊助廠商，包括中華航空公司、巧克力共和國（宏亞食品）、可口可樂公司及禾豐硬體工程有限公司。
他表示，桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥去年12月28日初次亮相登場，正式成為「2016台灣燈會」的代言人，今日滿一週年，是ㄚ桃、園哥的1歲生日，市府感謝ㄚ桃、園哥過去一年積極行銷桃園的努力，特地舉辦慶生會給予祝福。
鄭文燦指出，為擴大吉祥物的運用與推廣，市府訂定「桃園市吉祥物運用須知」，自105年12月19日起生效，並就ㄚ桃、園哥的設計，申請商標註冊及著作權歸屬。吉祥物運用，開放政府機關與經政府機關合法登記之公私立團體（法人）提出申請，鼓勵市府各級機關多在各類文宣品加上ㄚ桃、園哥，推廣運用、行銷桃園。
他說，市府配合春節將屆和行銷機場捷運通車，以ㄚ桃、園哥為主角，結合日常用語及活潑設計，推出「ㄚ桃園哥─過新年搭機捷」Line貼圖，自106年1月10日至2月9日止，共30日開放免費下載，貼圖下載後可使用90天，期盼透過ㄚ桃、園哥Line貼圖，讓市民朋友祝賀新年和傳達心意。1051228
(中央社)
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