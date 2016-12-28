府：蔡總統出訪邦交國 邦誼穩固

我要評比

總統蔡英文明年1月7日將出訪中美洲4友邦，今天有媒體報導，其中2國有危機。總統府今天說，總統這次出訪邦交國與我國邦誼穩固，相關籌備事宜也都周延順利。

蔡總統明年1月7日到15日啟動9天8夜「英捷專案」出訪中美洲4友邦尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多。

今天有媒體報導指出，其中2國有危機。

總統府晚間指出，報導內容純屬片面臆測，都不是事實。有關總統此次出訪邦交國與我國邦誼穩固，外交部早多次說明，相關籌備事宜也都周延順利，並無該報導所稱情事。為免錯誤報導混誤輿情，造成媒體錯引，特此說明。1051228

(中央社)