廢核卻接受核食 核能學會：民進黨前後不一

我要評比

核能學會理事長潘欽今日質疑，堅持非核的民進黨政府，竟考慮接受日本核災爭議食品，這無法想像，反核電時不看科學證據與國際趨勢，宣傳日本核食安全卻要民眾相信科學檢測與專業規範，相較於其廢核政策，前後不一沒有邏輯。

潘欽指出，全球是以減碳對抗氣候變遷為主軸，而非廢核，面臨限電危機，台灣應思考是否選擇了一個錯誤方向。

(中時)