全台首創就醫、通學DRTS 春日鄉要有大眾運輸了

鄉長柯自強(右4)，為解決鄉內沒有有公車的窘境，今年向公路總局爭取到DRTS計畫，28日舉行啟用典禮，預計明年農曆春節前上路。(謝佳潾攝)

公路局DRTS計畫補助春日鄉購進的車子。（謝佳潾攝）

春日鄉因地處偏遠、人口少，在客運不堪虧損下，10逾年來成為全台唯一沒有大眾運輸的鄉鎮，幸鄉公所向公路局爭取到經費，推動首個以通學、就醫為主的需求反應式運輸服務（DRTS），目前已試營運1年，預計明年農曆年前正式上路。

春日鄉公所行政課研考柯漢強說，春日鄉內至少有10年沒看過大眾運輸，而學生專車也在2年前停開，這樣的交通條件間接剝奪老人家就醫、學生上學的權利，因此DRTS的產生對鄉民來說相當重要，因為這是以客製化的規格、公車的收費在服務鄉民。

他指出，春日鄉是全台第3個申請DRTS通過的鄉鎮，但卻是全台首個標榜就醫及通學服務，不同於其他的觀光功能，在公路局的補助下，鄉公所購進1台21人座大車及2台9人座小車，並規劃6條路線載送鄉民，當中有到達枋寮醫院、力里國小、枋寮中學的專車路線，而65歲以上、低收及身心障礙人士免費，學生則收公車票半價。

鄉長柯自強說，鄉內老年化指數高達六成且生活機能不足，DRTS的服務勢在必行，而目前已試營運1年，效果相當好且載客率高達9成，且在就醫方面還有專人陪同到院就診及返家休養，服務百分百。

DRTS由公所自主營運，預計明年農曆年前上路，通學專車每周1至周5行駛，就醫專車南三村為每周1及周4四行駛、北三村每週3行駛；而一般營運部份，北三村為每周2、5行駛。

(中時)