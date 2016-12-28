「你比狗屎還不如」 惡男強押老婆吃狗屎

桃園市39歲李姓男子，去年10月間和馬姓妻子吵架，一氣之下竟抓著妻子頭髮，怒嗆「你比狗屎還不如」後，強壓妻子逼迫吃屎，隔壁房間的兒子聽見母親尖叫後衝進房阻止李男，也被李男打到胸部挫傷，桃園地檢署昨將李男依照強制、傷害等罪嫌起訴。

脾氣火爆的李男，因為懷疑馬姓妻子外遇，去年10月間在家中對妻子大打出手，不但狂甩巴掌、用拳頭痛毆外，還抓著妻子頭髮猛踹，從1樓拖到2樓，在兒子面前痛罵妻子，「你看看這不要臉的女人，討客兄討很大，讓我戴綠帽」。

李男隨後獸性大發，見一旁愛犬因為憋不住，拉在地上的屎後，大罵妻子「你比狗屎還不如」，隨後扯著妻子頭髮，壓著她逼吃愛犬剛拉出來、散落在地上的屎。

李男兒子見狀趕緊制止父親暴行，卻也被打到頭部、前胸等處挫傷，馬妻則被李男到眼角膜出血，李男最後還烙狠話，要殺了2人，李男雖辯稱沒有逼妻子吃屎，最後仍被桃園地檢署依照強制、傷害等罪嫌起訴。

(中時)