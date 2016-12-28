史無前例！嘉藥醫管系郭家君榮登滿分狀元

嘉南藥理大學大三郭家君(右)是醫資師考照全國唯一滿分狀元。(曹婷婷翻攝)

嘉南藥理大學大三郭家君報考由社團法人台灣醫學資訊學會舉辦「醫學資訊管理師」考照，成績日前出爐，成為全國首位、唯一滿分狀元，寫下「史無前例」的傲人成績。台灣醫學資訊學會秘書長鄭伯良，日前專程蒞校頒發獎狀及獎金。

嘉藥指出，醫資管理師證照，為一般醫療機構病歷資訊管理室工作人員常備證照，是跨醫療、資訊及醫管的專業人才，醫院多將取得證照當成必備門檻，也會依此加給2000元。台灣醫資學會開辦考照已11年，考科有醫學資訊、醫學術語、資訊管理、醫學資訊標準倫理與法律等，每年全國錄取率僅約6成。

嘉藥醫管系積極培育醫療機構專業人才，辦理醫資管理師證照輔導班，連續4年，120人通過考照，錄取率突破8成，今年，更破天荒出了一位全國滿分狀元。

醫管系系主任吳世望表示，郭家君同學雖然文靜，但學習總是充滿熱情，相信未來是醫療院所可倚重的人才。他強調，醫務管理系主要培養醫療相關產業管理人才，證照是一個很重要的就業能力證明，可增強就業即戰力。

(中時)