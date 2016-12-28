林邊蓮霧1斤150　現在不買過年前又要漲了

林邊鄉農會蓮霧門市28日開市，價格約漲3成，品牌蓮霧1盒要價1200元。(謝佳潾攝)

林邊鄉農會蓮霧門市28日開市，價格約漲3成，農會估計明年農曆過年前會再漲價，農會總幹事黃金順呼籲民眾要買要快。（謝佳潾攝）

林邊鄉農會蓮霧門市因莫蘭蒂等3颱影響、產量只有去年同期的3分之1，從月初延到今天才開市，目前價格約漲3成，一般蓮霧1斤要價150元以上，頂級品牌蓮霧1盒2公斤達1200元，農會估計明年農曆過年前會再漲價，呼籲民眾要買要快。

林邊鄉農會總幹事黃金順說，以往約12月初蓮霧門市就會開市做生意，應付春節期間的送禮潮，但今年因尼伯特、莫蘭蒂及梅姬等3颱肆虐、農損嚴重，蓮霧產量比去年同期少了近3分之2，在量極少的情況下拖延到月底才開市，但也因而量少價揚。

黃金順指出，林邊蓮霧依色澤、重量等分為一般蓮霧、精品蓮霧及品牌蓮霧3等級，重約110公克的一般蓮霧以往1斤售價約110到120元，110到130公克的精品蓮霧、及130公克以上的品牌蓮霧，則以1盒2公斤販售，前者含運費的賣價約1盒650元，後者可達1110元。

「颱風過後價漲約3成。」他說，目前一般蓮霧1斤要價150元以上，精品蓮霧1盒750元，品牌蓮霧則1盒1200元，且一般而言從催花到採收需45天，但今年屬暖冬，成熟期縮短到35天，因此在過年前產量只會更少不會變多，初估農曆年前會再漲價，因此呼籲民眾要買要快。

他強調，今年農曆過年因遇霸王級寒流影響，產量已經少很多，不料年底又逢3颱擾亂，導致明年農曆年前又是一次產量短缺，但量少價揚並不代表農民會賺錢，可能會遇上有「這個價卻沒有這貨出」的窘境。

(中時)