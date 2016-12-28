尾牙不能好好吃飯嗎？10個員工最討厭的狀況

近年來不少公司喜歡讓員工親自籌備活動，讓員工對尾牙又愛又恨。(示意圖/本報系資料照)

歲末年終，企業通常會舉辦尾牙慰勞員工整年的辛勞。然而，近年來不少公司喜歡讓員工親自籌備活動，尾牙變相成了工作之一，也讓員工對尾牙又愛又恨。《DailyView網路溫度計》利用大數據彙整了網友心聲，發表10個尾牙時讓員工們最討厭的狀況。

第10名：敬酒

想好好吃頓飯時，長官突然出現敬酒，員工們必須馬上起立回敬，除了要滿臉笑容外，說些好聽的話也是必須的。

第9名：應酬

尾牙不免必須和同事們應酬，不論是互相幫助，或曾有過節的同事，在這種場合總不免要撐起笑容和對方打交道。

第8名：尾牙變春酒

原先期盼能在歲末抽個獎好過年，豈料尾牙竟延遲成了春酒。吃完春酒後，馬上要上工，這感覺可是差多了。

第7名：菜難吃

辛勞工作了一整年，員工總期待能在尾牙好好吃頓飯，但如果吃到難吃的菜色，只會讓員工覺得是場折磨。

第6名：看老闆表演

當老闆上台表演，不論是唱歌或跳舞，底下的員工們自然要相當捧場、大聲喝采等，其實這總讓員工們感到吃不消。

第5名：致詞講太久

一年一度的尾牙，老闆肯定會上台致詞，但若一致詞就講了半小時還不想停，員工們的心聲只有「什麼時候才能上菜啊」。

第4名：員工要表演

尾牙還要準備表演，這肯定是員工最無奈的事之一。為了準備表演，員工必須犧牲休息時間，加完班還不能下班，忍不住讓員工覺得吃個尾牙好累啊。

第3名：被逼捐獎

若是擔任主管階級的人抽到獎，總會被底下的員工拱「捐出來」，忍痛放棄就算了，還可能會被要求加碼。

第2名：老闆不加碼

抽獎是整場尾牙最重要的橋段，不管加碼的是現金或禮物，總能掀起員工情緒的高潮，但如果老闆裝傻、先離席，不願意加碼，這會讓員工感到非常心寒。

第1名：抽獎槓龜

尾牙讓員工感到最糟糕的，莫過於沒抽到獎了。獎項一個個開出，卻遲遲等不到自己的名字，期待然後失望、期待然後又失望，沒抽到獎的失落感難以言喻，這真的是名符其實讓員工最恨的事了。

(中時電子報)