師生獻愛心！福和國中送愛給弱勢孩童
師生獻愛心！新北市福和國中今（28日）與安得烈食物銀行合作，號召學生捐出零用錢，購買米、乾糧，幫助0至15歲的弱勢孩童，逾600名學生參加，學生們帶著大包小包食物到校，不是要出遊遠足，反而是要幫助弱勢孩童度過寒冬。
福和國中畢業校友趙世豪本從事業務工作，因熱愛孩童，2年前轉往安得烈食物銀行任職，他與校長范筱蓉接洽，一起舉辦愛心活動，學生們自行利用零用錢購買米、麵、乾糧等食物，捐贈給食物銀行。
校方利用榮譽卡的方式，鼓勵學生將喜歡的物資一起分享給有需要的家庭，不少家長得知活動，主動加入捐助行列，還義務到校協助物資整理。學生們也在物資上貼上溫馨小語，把愛傳出去。
「爸媽都很支持！」學生吳幼曦說，可以和同學們一起做善事，感覺很棒、很快樂。學生林奕銘表示，助人是一件快樂的事情，用零用錢可以讓一個家庭獲得溫暖，非常值得。
學生陳名愷、陳世康開心說，幸福需要分享，當他們知道有許多弱勢家庭孩童無法溫飽時，第一個反應就是想要幫助他們，都是自動自發參加。
范筱蓉指出，活動透過榮譽卡及愛心小卡方式，結合品德教育與服務學習，讓他們學會更珍惜現有的資源，以孩子送孩子的方式，讓全國的孩子們幸福，社會處處有溫情，物資全權由安得烈食物銀行負責分送給有需要的家庭。
(中時)
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