黛妃曾駐足 加勒比小島今槓勞勃狄尼洛

黛安娜王妃也曾一遊的加勒比海巴布達島風光優美，但12年前關閉島上度假村後繁華不再，如今想靠巨星勞勃狄尼洛的再開發案東山再起，卻出現反彈雜音，1場法律戰山雨欲來。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，勞勃狄尼洛（Robert De Niro）先前取得巴布達島（Barbuda）尚未出租的土地租約與開發許可，打算翻修、擴充一度繁華的「K俱樂部」（K Club）度假村，接著重新開放。

但島上1500名居民中，有300多人以過度開發且違法為由，連署反對開發案。事情一鬧鬧上法庭，反對的島民揚言，不惜一路告上巴布達的最高上訴法院，也就是倫敦樞密院（Privy Council）。

帶頭抗爭的島民佛朗克（Mackenzie Frank）表示：「沒人反對重新開放K俱樂部，但他們想要這麼多額外土地，賭上的東西太多了。」

「義大利時尚教母」曼德里（Mariuccia Mandelli）2004年關閉她一手打造、占地251英畝的「K俱樂部」，開放時間僅維持15年，曾是巴布達島第二大歲入來源的度假村就此荒廢，直到在世界各地都有投資的勞勃狄尼洛取得租約，打算在10年內投入2億5000萬美元，度假村才出現重新開放的一線生機。

但勞勃狄尼洛再開發的條件，是希望除了K俱樂部，還能租下俱樂部周邊的300英畝土地。

2014年，安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）政府同意出租555英畝土地給勞勃狄尼洛旗下公司「發現天堂」（Paradise Found），並還任命勞勃狄尼洛為巴布達島「經濟特使」，盛讚他在島上開發旅館的「願景」。

該公司僅花費620萬美元即取得長達198年的租約，相當於每年每平方英尺只花1/4美分，佛朗克因此痛批，這種合約，根本就是「歷來最慷慨的餽贈」。

根據巴布達法律，島上總面積62平方英里的土地為島民共同擁有，2015年2月島民開會後，支持勞勃狄尼洛的計畫，佛朗克等人挑戰開會結果，後來政府通過法令，同意由勞勃狄尼洛開發，但佛朗克認為法令違憲，一狀告上法庭。

勞勃狄尼洛去年造訪巴布達島時表示：「我20歲出頭第一次來安地卡和巴布達，我是想把這裡弄得非常、非常特別，所以我們必須有所策劃，確定是用對的方式在做。如果不是覺得只能這樣做，我不會做。」1051228

(中央社)