年關將屆 馬公警方破獲職業賭場

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年關將屆，賭風吹起，澎湖馬公分局昨天在市區一處炭烤店破獲一起天九職業賭場，吳姓賭場主持人和在場與賭客多達22人，依法偵辦。

馬公分局偵查隊最近獲報，在馬公市一家炭烤店，利用合法掩飾非法，於夜間時段，供不特定人士聚賭，除將門窗以不透光布料遮蔽，還在出入口設有監視錄影器監視把風。

警方經過研析規劃和埋伏多日後，昨天深夜見時機成熟一舉搗破賭窟，當場逮捕賭客及在場人士共計22人，並查扣有天九牌賭具，與監視相關證物，吳姓賭場主持人依賭博罪嫌送辦，其餘賭客依違反社維法裁處。

馬公分局長丘立誠表示，春節即將到來，「法律沒有假期」，警方會持續加強佈線、蒐報，取締職業性賭場，以遏制賭博歪風，讓民眾能平安快樂的歡渡農曆春節。1051228

(中央社)