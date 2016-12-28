伸展3招 教您拒絕「跑趴症候群」
年終歲末，聖誕、跨年、迎曙光，各項跑趴活動接續登場，小心「跑趴症候群」上身！高雄市1名30多歲男子，因參加晚會，又續攤打麻將，熬夜沒睡，隔天一覺醒來，竟導致「足底筋膜炎」及「肌筋膜疼痛症候群」同時發作，腳底及肩頸、腰背劇痛，他只好忍痛求醫。
高雄市「活力得中山脊椎外科醫院」治療師陳亮宇指出，長時間站立或維持同一姿勢，容易引起全身酸痛、小腿酸痛及腫脹。
他說，年終歲末天氣冷，參加歲末活動，因人潮過度擁擠，情緒太High，還有熬夜睡眠不足，加重身體負荷，不少人會出現血壓飆高、頭昏、噁心、想吐症狀，情況嚴重者可能造成心肺功能不良，導致心絞痛或呼吸困難而緊急送醫；他建議，跑趴要首重保暖，避免低溫的危害。
為避免民眾樂極生悲，拒絕「跑趴症候群」，陳亮宇提供3招伸展示範姿勢。
第1招「頸部伸展運動」：單手扶住對側耳朵，藉手的力量帶動頸部側彎至同側，靜止10─15 秒，回復，換邊，重複10次，這個動作可以伸展頸部僵硬的肌肉。
第2招「下肢伸展運動」：下肢姿勢採前弓後箭，後腳伸直，背打直，重心略往前，藉此伸展小腿後方肌群，靜止10─15秒，回復，換腳，重複10次，這個動作可以伸展小腿後方肌群。
第3招「上背伸展運動」：雙腳打開與肩同寬，雙臂打直往前伸展，若有椅子則將雙手置於椅背上，若無椅子則想像前方有人拉著自己的雙手緩慢向前延伸，背部需略有緊繃感，靜止10─15秒，回復，重複10次，這個動作可以伸展背部及腰部的肌群。
(中時)
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