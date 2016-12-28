王建民皇家球衣 20萬賣出做公益

徐先生（中）以20萬標走王建民球衣。（葉姵妤攝）

「台灣之光」王建民赴美前最後一個公開活動，今天(28日)參與職棒球員工會高爾夫公益賽暨慈善拍賣晚宴，建仔從早待到晚，他今年在皇家隊的球衣也壓軸登場進行拍賣，最終以20萬元賣出，是今晚最高價的拍賣品項。

王建民今天一早就現身苗栗全國花園鄉村俱樂部，參與10點開球的高爾夫公益賽，擔任關主在寒風和雨中為公益盡一份心力，晚間5點半開始的慈善拍賣晚宴，他也一身輕便出席。

現場先進行其他職棒球星的物品義賣，最後一個進行義賣的物品則是王建民在皇家隊的67號實戰球衣，6萬元起標，首名競標者就喊價12萬，在場的徐先生則馬上加碼至20萬，最終得標。

今日所有募得款項將由球員工會捐給基層棒球學校和家扶基金會，也會提撥部分款項救助父母在上周大溪高中工安意外中身亡的麟洛國中青少棒球員廖紹明與廖緯捷，設立兄弟倆日後的就學基金。

(中時電子報)