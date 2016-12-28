偷開救護車連撞3台轎車 北投毒蟲遭逮

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北投消防分隊一台救護車執行任務時，遭23歲趙姓毒蟲開走，撞擊路邊3台轎車，救護車左邊保險桿、大燈毀損，趙男被捕後，從身上查獲1包Ｋ他命，警訊後依竊盜、妨害公務、毒品等罪移送法辦。

警消表示，26日早上6點46分接獲報案，指稱北投珠海路一處地下1樓有人受傷，當2名消防人員還在尋找受傷民眾時，趙男從屋內另一處樓梯，跑到1樓將救護車偷開走，沿路撞擊3輛轎車並即棄車逃逸。

警方獲報後趕到中和街，發現趙難躲在樓梯間，情緒不穩，手臂有刀傷，隨即被送往榮總醫院救治，經過2天治療，今天下午製作筆錄後，將趙男函送法辦。

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(中時)