柯佳嬿「熱茶說」甜放閃 坤達的回應完勝！
影后柯佳嬿與男星坤達愛得低調，兩人至今已穩定交往3年，直到最近愛得越來越大方公開，繼坤達在臉書以「一直都知道是你」，甜賀柯佳嬿拿下金鐘最佳女主角獎後，女友柯佳嬿昨天看完電影《擺渡人》，在臉書po文「真正屬於你的愛情不會是傷人的冰塊，而是一杯能溫暖你的熱茶」，同時標籤「我找到我那杯茶了」，明顯是在指男友坤達，而今天，坤達沒讓女友的喊話落空，回應得坦蕩，且甜度超越柯佳嬿。
今天坤達在臉書貼出一張用點點毛毯全身包緊緊的個人照，透露自己正在橫店拍戲，但並不怕冷，他解釋：「聽說最近市面上有一種茶⋯喝了就不會冷⋯」，並標籤「時尚棉被熱茶哥」、「心裡暖暖的」，根本在呼應女友柯佳嬿的「熱茶說」，讓好友小蠻也忍不住留言，直呼：「哥好閃」，坤達一番話，展現相當不錯的「放閃品味」。
(中時電子報)
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