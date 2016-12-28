9旬夫婦搭公車出遊不慎迷途 暖警助返家

警方先將9旬夫婦帶回派出所休息。（葉書宏翻攝）

近來冷氣團來襲，年逾9旬的孔姓夫婦外出搭公車遊玩不慎迷途，2人下車後在永和區永和路二段徘徊，永和警分局中正橋派所警員陳柏丞、魏文翊見狀上前關心。

警方發現夫婦有瘖啞、重聽、老人痴呆等情況，不知道家中住址，立即以巡邏車將其載返派出所，並提供他們熱水飲用溫暖身體。

警方在他們身上找到愛心悠遊卡，隨即以資料查詢，聯繫上女兒，聯繫時，其女兒當時也心急如焚的正在尋找年邁的父母親，女兒進到派出所內時情緒激動、如釋重負。

經詢問其女兒後，發現老夫婦常會搭乘公車出遊，平日也記得家中地址，但是可能因一時失智，所以一下子不知道回家的路，徬徨的時候遇到警方協助他們聯絡到家屬，相當感激警方的熱心協助。

(中時)