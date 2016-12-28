藍常委提復議 黃復興併選延後5年

在中國國民黨主席洪秀柱致歉，國民黨中常委姚江臨強調有共識就撤告下，國民黨中常會經過2個多小時討論，最後透過復議方式，以掌聲通過黃復興併選案延至2021年實施。

國民黨21日中常會通過黨主席選舉時程、黃復興黨代表併選案，引發黨內質疑不符合民主程序，中常委姚江臨26日委託律師向法院聲請暫時處分，要求國民黨不得執行決議。

國民黨下午召開中常會，洪秀柱首先為黨主席選舉時程與黨代表選舉辦法，引起諸多紛擾，表達歉意，並要中常委若有意見，回到家裡來談。

國民黨秘書長莫天虎接著報告，近日居間協調與溝通，提出的3點建議，包括明年黨主席選舉等4項黨職選舉時程不變；地方黨部黃復興黨代表合併選舉案，自下下屆開始實施；下屆黨代表應選總額本於票票等值精神，重新訂定，明訂於黨代表選舉作業細則，提請中常會通過後實施。

中常委姚江臨表示，他不敢說上次會議無效，但決議絕對無效，向法院聲請保全上次會議紀錄，沒有惡意，是很無奈提出訴訟，如果今天獲致結論，馬上撤告。

中常委厲耿桂芳說，黨職時程不變，大家應該沒意見，黃復興這麼多年忍辱負重，增加一些黃復興黨代表名額，也算是妥適處理，但從下下屆、2021年才開始實施，時間太長了，為何不從下屆、2017年開始？

中常委蕭景田說，選舉制度改變引起很多人關注，有關黃復興黨部問題，既然黨員結構選出黨代表有問題，為何不思考解散？若票票等值，回歸地方黨部，問題不就解決了。

國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，上週中常會程序有瑕疵，若不處理，永遠是中常會瑕疵；不管是黃復興選制改變或選舉時程改變，都應根據相關規範進行，才會完整，才不會有人講話。

廖國棟昨天公開表示洪秀柱應該下台，但下午在中常會卻說，那是在聊天，不經意脫口而出的一句話，他與洪秀柱是好朋友。

黃復興黨部主委金恩慶說，過去幾十年來選舉，黃復興從沒有保障名額，只有黨代表選舉有員額，但幾十年來，票票越來越不等值，外界說是保障名額，根本是限制名額，用竹籬笆圍起來，公平嗎？

金恩慶說，黃復興只是爭取公平，沒有爭什麼，現在有多少黨員比值，就據此增加員額，至於與其他黨代表合併或分開選舉，他沒有意見。

黨中央提下下屆併選，金恩慶表示贊成，他說，黃復興不是他金某人的黃復興，一切聽從黨中央指導，不管這屆或下屆、下下屆實施，把圍籬撤開，黃復興不會整碗拿去，不會做全黨公敵。

會中約20名中常委發言，洪秀柱建議是否依照莫天虎所提3項建議通過，不過，中常委呂學樟等人認為應該處理上次會議議事錄，採復議方式，並通過莫天虎所提3項建議，事情才能圓滿解決。

等待草擬復議的過程中，洪秀柱對中常委喊話說，黨內事，黨內好好談，凝聚共識，不要動不動就法庭相見，其實去年「換柱」，她就可以法庭見，但那還得了，情理比法重要。

洪秀柱還說，有中常委向法院凍結保全上週決議，選舉時程就無法進行，「強迫我這個主席一直延任」，這個重責大任她也不好意思。

洪秀柱宣讀完復議案後，身兼中常委的黨團總召廖國棟仍不滿會議有瑕疵，認為洪秀柱處理的只是內容，仍未解決程序問題。

不過，洪秀柱打斷廖國棟發言，強調大家已經討論很久，且沒有什麼反對的意見，既然已提出復議，就通過建議案，並詢問在場中常委有無異議，最後全場以掌聲無異議通過。1051228

(中央社)