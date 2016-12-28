苗栗元宵傳統盛事 首支大學生龍隊亮相

（火旁）龍是苗栗客庄元宵節傳統盛事，苗栗市公所今天公布2017「苗栗（火旁）龍」系列活動時程，由國立聯合大學土木系學生組成的龍隊首亮相，是活動多年來首支大學生龍隊。

隨著春節腳步接近，2017「苗栗（火旁）龍」系列活動也蓄勢待發，苗栗市公所近2個月來徵集各方好手組成龍隊參與活動，今年首度有大學生自組龍隊報名，龍主是國立聯合大學土木與防災工程學系大三學生曾承威，號召系上同學一起參與。

曾承威家住頭份市，大一到苗栗念書才知道有（火旁）龍活動，第一次和同學跟著龍隊踩街，覺得熱鬧又有趣，大二時參加（火旁）龍之夜，看到龍隊在煙硝瀰漫炮陣中奮勇穿梭，覺得很震撼，今年升上大三，興起「進階」組龍隊念頭，希望深入體驗這項結合力與美以及信仰的文化活動。

不過，組成龍隊須先有「龍」，而購置一尾龍的價格不斐。苗栗市長邱炳坤得知有大學生要自組龍隊參與，相當欣慰「文化傳承有人」，於是居中牽線促成苗栗市福星社區理事長羅仁德大力協助，出借活動中心場地練習，並請社區糊龍師傅指導學生糊龍、舞龍。

苗栗市公所今天舉辦記者會公布2017（火旁）龍系列活動時程，「聯大土木舞龍隊」也首度亮相，19名成員中，僅包含曾承威在內3人是苗栗在地客家人，其餘都來自外縣市，曾承威說，深入參與更體會出（火旁）龍背後蘊藏的文化內涵，「會盡全力把這份文化傳承下去」。

來自高雄的張哲瑜指出，和同學一起完成糊龍的過程相當有成就感，趁著大三還有時間「想在畢業前留下難得經驗」；全隊最年輕的大一新鮮人賴泓宇坦言，以往包括自己和父母對於舞龍隊會有陣頭負面觀感，「實際參與後，顛覆了這種刻板印象」。

苗栗（火旁）龍是台灣客家人在苗栗發展出來的元宵民俗活動，是台灣四大元宵節慶之一，包括糊龍、點睛、迎龍、跈龍、（火旁）龍、化龍6部曲，每步驟均遵循古禮儀軌進行，而舞龍是利用人體姿態以力度、幅度、速度等技巧呈現龍的精氣神韻，包括基本8字、遊龍、穿騰等，每個動作、每一種套路對學生而言都是考驗，更是耐力和體力的挑戰。

苗栗市長邱炳坤表示，龍隊組成不易，聯大學生的勇氣值得嘉許，更樂見苗栗（火旁）龍文化能在校園扎根，希望客庄民俗能夠永續傳承，帶動傳統文化及產業發展。1051228

(中央社)